طرح الفنان نور القواص كليب غنائي جديد

قام مطرب الراب الفنان نور القواص بطرح أغنية جديدة له بعنوان بيني وبينك وذلك على طريقة فيديو كليب وتعتبر هذه الأغنية واحدة من أهم أغاني ألبومه الجديد الذي يدعى هغني لحد ما تعرفني وهذه الأغاني تم طرحها في العام الماضي على طريقة السينجل ولكن قام بتصوير كليب أغنية بيني وبينك في مدينة أسوان.

وكانت أغنية بيني وبينك من كلمات الفنان نور القواص وكانت توزيع وبيانو الموسيقار الفنان محمد محمود وكانت من مهندس صورت كورودي وقام بإخراجها الفنان نور القواص ومن الجدير بالذكر أن هذا الألبوم يحتوي على 8 أغاني وهما كالآتي ماما نمبر وان وقلب طبل وهي أقوى وتكمل فرحتي وأغنية شكراً ودرس وبينك وبيني.