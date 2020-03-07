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 حفل تامر حسني الجديد في زد بارك الشيخ زايد

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قامت الجهة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني في زد بارك في الشيخ زايد التابع لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بالإعلان عن موعد حفل تامر حسني الجديد المقرر إقامته في يوم 12 مارس القادم، وسيغني الفنان تامر حسني لمدة ساعتين مؤكد أن سيحضر عدد كبير من الجماهير وسيقدم الفنان أغاني له سواء كانت قديمة أو جديدة.

من جانب أخر يستعد الفنان تامر حسني خلال الأيام المقبلة سيقوم بإحياء الكثير من الحفلات الغنائية وذلك لطلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب كما أنه سيقدم حفل غنائي في الجامعة الأمريكية في الإمارات وذلك في يوم 19 مارس القادم وسيحتفل بعيد الأم في يوم 21 مارس.

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