الفنانة لطيفة نعبر عن حزنها عم حادث تونس بجانب السفارة الأمريكية

قامت الفنانة لطيفة بالتعبير عن حزنها الشديد في حادث تونس الإرهابي والذي حدث في يوم الجمعة بجانب السفارة الأمريكية في تونس وقامت بنشر صورة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام صورة للعلم التونسي مؤكداً أنه لا للإرهاب ويرحم الله جميع الشهداء.

وأكدت وسائل الإعلام التونسية أن شخص يسوق دراجة نارية قام بتفجير نفسه في حزام ناسف قوام باستهداف دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية وذلك في العاصمة تونس وأكدوا على أن هذا التفجير كان شديد للغاية وانتشر على الطريق على مساحات كبيرة وذهبت سيارات الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث الذي حصل للإرهابي على متن دراجته النارية.