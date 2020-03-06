موعد برنامج ذا فويس الحلقة العاشرة الأخيرة الموسم الثالث 2020 وتردد قناة MBC الناقلة له

يترقب متابعي وعشاق برنامج المسابقات الغنائية لاكتشاف المواهب من الأطفال برنامج ذا فويس عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثالثة الذي يقام حاليا لمعرفة من هو الفائز بلقب ذا فويس 2020، حيث شهدت الحلقة التاسعة تناقش شديد بين المشتركين وأعضاء لجنة التحكيم، وفي السطور التالية سوف نستعرض عليكم موعد عرض الحلقة الأخيرة من برنامج ذا فويس وترد القناة العارضة.

موعد عرض الحلقة العاشرة الأخيرة من برنامج ذا فويس

من المقرر أن تعرض غدا السبت الموافق 7 مارس 2020 الحلقة العاشرة والأخيرة من برنامج المسابقات الغنائية ذا فويس، في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت مصر، الساعة التاسعة بتوقيت السعودية عبر قناة MBC.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من برنامج ذا فويس

في الحلقة التاسعة أختار الفنان عاصي الحلاني كلاً من أمنة دق ومحمد إبراهيم، واختار محمد حماقي ياسين أسامة ومحمد أكضيض، واختارت نانسي محمد رميح ويوسف حسن، وفي الحلقة الأخيرة تشتد المنافسة بينهما لاختيار الفائز باللقب.

تردد قناة MBC الناقلة لبرنامج ذا فويس

لكل متابعي برنامج المسابقات الأكثر شهرة في المنطقة العربية ذا فويس أحلى صوت، عليكم بضبط تردد قناة أم بي سي لمتابعة الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث لمعرفة من هو صاحب الفوز باللقب.

القمر الصناعي :نايل سات

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التردد:11823

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6