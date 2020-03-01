طرح الفنان محمد محيي لألبوم غنائي جديد

عاد الفنان محمد محيي مرة أخرى على الشاشة السينمائية وذلك بعد غيابه لفترة كبيرة عن الفن فعاد إلى جمهوره بطرحه لأغنية جديدة تدعى سهرانين وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية وهذه أغنية من ألبومه الجديد الذي يسعى لانطلاقه ويحمل هذا الألبوم عنوان بتاع زمان.

ومن الجدير بالذكر أن أغنية سهرانين من كلمات الأستاذ نور حمدي ومن الحان الفنان محمد محي وجاءت من توزيع الأستاذ محمد العشي، وجاء mix من الأستاذ محمد عزت بينما master جاء من أمير محروس وجاءت من إنتاج ميوزيك ريكوردز وقامت شركة ديجيتال ساوند بتوزيع هذه الاغنية ومن المعروف أنه هذه الأغنية ستحقق نجاح ممتاز وسيحبها الجماهير بالطبع.