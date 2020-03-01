تهنئة الفنان أحمد زاهر إلى الفنان أحمد سقا في عيد ميلاده

قام الفنان أحمد زاهر بتوجيه كامل تهنئته للفنان أحمد السقا وذلك بمناسبة عيد ميلاده مؤكداً على المحبة التي يبادلها للفنان أحمد السقا وأكد على أن الفنان من الطراز العظيم الذي يتسم بالكثير من السمات التي تجعل الكثير من الجماهير يحبونه بدون أي مقابل.

وقام بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصور كثيرة للفنان أحمد السقا قائلاً ” كل سنة وانت طيب يا سقا يا أبو الرجولة والجدعنة.. إنسان بمعنى الكلمة وفنان ما لوش زي وراجل وجدع وطيب.. بحبك يا سقا” ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا سيقوم بطرح فيلم جديد له في عيد الفطر القادم.