أصالة تحتفل بتخطي مشاهدات اليوتيوب 10 مليون مشاهدة لكليب شامخ

حرصت الفنانة السورية أصالة نصري على أن تقوم بالاحتفال بوصول الكليب الخاص بها “شامخ” لعشرة ملايين مشاهدة بعد أن تم عرضه في منتصف يناير الماضي في قناتها الرسمية على اليوتيوب، وكان الاحتفال من خلال نشر لقطات لها من الكليب والتأكيد على فرحتها بهذه المشاهدات ونجاحها، كما كانت أصالة أيضا في الأيام الحالية قد تصدرت غلاف مجلة فوج بعدد شهر مارس نتيجة للعيد السنوي الثالث للمجلة، وظهرت في غلاف المجلة بألوان زاهية وقبعة ملونة.

كما نشرت الفنانة أيضا صورة لها على الإنستجرام وعلقت عليها “هيا نحتفل”، وقالتا أنها في تلك الفترة التي نجحت بها الأغنية كانت تعاني من مختلف المشاكل النفسية وكانت تتلقى العلاج لدى الأطباء مما جعلها تبدع في تلك الأغنية وتظهر بحالة من الحزن الحقيقي.