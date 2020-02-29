تعرف على تعليق محمد هنيدي على تطوير التليفزيون المصري

في تعليق صحفي له اليوم أشاد الفنان الكوميدي محمد هنيدي بتطوير التلفزيون المصري والقناة الأولى، كما قام بتوجيه الشكر إلى هيئة الإعلام من خلال موقع “اليوم السابع” حيث أكد في حواره أن التليفزيون المصري هو الأصل وهو ما تربينا عليه وظهر جميع الفنانين من خلاله في البداية.

كما أشار أيضا أنه يقوم الآن بتحضير فيلمه النمس والإنس للمخرج شريف عرفه، وأكد أنه المقرر أن يقوم المخرج في الفترات القادمة باختيار باقي الفنانين والأبطال، والتعاقد معهم، كما أكد أنه تم تأجيل الفيلم السينمائي الجديد كينج سايز حتى يتم الانتهاء من تصوير فيلم النمس والإنس والذي من المفترض أن يتم عرضه بعد شهور قليلة في موسم عيد الفطر المبارك.