نجيب ساويرس يعلق على أغنية “بنت الجيران”

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات “تويتر” قائلاً فيها: “بنت الجيران، مزعلاكم في ايه؟، ده حتى دمها خفيف وضحكتها شربات”.

فجاء تعليق أحد المتابعين عليه قائلاً: “أنت تجيب شاكوش لحد عندك ويغنيهالك”، فرد ساويرس على تعليق المتابع قائلاً: “هجيبه في عيد ميلادي لو وافق”.

تجدر الإشارة أن أصدر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قراراً منذ فترة قصيرة بعدم السماح لمطربي المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية في المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، وقد لاقى هذا القرار تأييد ومعارضة في الشارع المصري.