خروج درة من سباق دراما رمضان 2020 للعام الثاني

غابت الفنانة الشهيرة التونسية درة عن الساحة السينمائية في شهر رمضان لعام 2020 ويعتبر هذا العام هو العام الثاني التي تغيب فيه الفنانة درة على التوالي واكتفت بظهورها في الدراما العربية للجزء الثاني من مسلسل الحرملك الذي كان من تأليف الأستاذ سليمان عبد العزيز وإخراج الأستاذ تامر اسحق ومن الجدير بالذكر أنها قدمت الجزء الأول منه في شهر رمضان السابق.

والجدير بالذكر بأن مسلسل الحرملك الذي يقوم ببطولته الفنان جمال سليمان، الذي يشاركه البطولة كل من ياخور وسلافة معمار ودرة وسامر المصري وصفاء سلطان وجيني اسبر ورنا أبيض ونادي خوري وهبة نور وقيس شيخ نجيب وأحمد الأحمد ويزن السيد وحقق هذا المسلسل نجاحاً مبهراً.