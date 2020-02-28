حضور نيلي وشيرين وحلمي بكر افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

تم افتتاح الدورة رقم 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما منذ ساعات قليلة، وكان هذا المهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال وأقيم هذا المهرجان في قاعة النيل في الآباء الفرنسيسكان ومقدم هذا المهرجان لروح المخرج سمير سيف بفضل ما قدمه من مشوار فني كبير.

فتم العمل على عرض فيلم تسجيلي عن جميع الدورات السابقة وحضر هذا المهرجان حتى الآن كلاً من الفنانة نيلي والفنانة شيرين وحضر أيضاً الفنان حلمي بكر ويعتبر هم أول الحاضرين لهذا المهرجان والمخرج عمر عبد العزيز والفنان فطين عبد الوهاب ومدير التصوير سمير فرج، وتم الإعلان عن الأفلام الخمسة خلال هذه الدورة وهما الضيف والباجوري وجريمة الإيموبيليا والممر وبين بحرين ولما بنتولج.