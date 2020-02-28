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رأي الملحن عمرو مصطفى في أغاني المهرجانات

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قام الملحن عمرو مصطفى بتقديم رأيه بشأن المهرجانات فأكد على أن المهرجانات فن مدمر لجميع الأجيال ويجب العمل على منع هذه المهرجانات من أجل حماية أفكار الشعب المصري وأكد أنه أصبح من المستحيل تلحين أغاني للفنان محمد رمضان حتى لو قام بعرض مليارات من الجنيهات عليه.

وأضاف الملحن عمرو مصطفى أن الشعب فقط هو الذي يمتلك القدرة في العمل على توقف أغاني المهرجانات وليس الدولة كما أنه قام بتوجيه جزيل الشكر للفنان هاني شاكر وذلك على جميع الإجراءات والقرارات الذي قام باتخاذها ضد مطربي المهرجانات، فأعلن المطرب هاني شاكر رفضه لأغاني المهرجانات وقام بإيقاف كلاً من حسن شاكوش ومحمد كمال عن العمل .

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