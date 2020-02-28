أفتتاح معرض دورب للفنانة المغربية أم كلثوم الكتاني

تم العمل على فتح معرض فن تشكيلي الذي يحمل عنوان دروب، وأن ذلك المعرض يخص الفنانة التشكيلية المغربية أم كلثوم الكتاني، وذلك في قاعة أدم حنين، المتواجدة في مركز الهناجر التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ومن المقرر على أن يترأس هذا الافتتاح المخرج خالد جلال.

والدروب هي عبارة عن طريق يتم السير فيه من أجل البحث عن حنين الماضي وسيتم إيجاد دفئ لا يتم إيجاده في المدينة الحديثة على الإطلاق، وهذه الدروب هي تصوير تعكس فيها الفنانة أم كلثوم الكتاني فسيتم إيجاد دروب من الكثير من المدن العربية المختلفة من أماكن وأحياء قديمة، من أشخاص وأقواس وأحجار وعادات وتقاليد وأشخاص موجودة في حياتنا أو رحلوا عن حياتها من أجل أن تنتقل إلينا هذه الدروب بطرق حميمية.