مشاركة الفنان تامر حسني في حفل دخول مصر لجنة التراث في منظمة اليونسكو

أصبح الفنان تامر حسني على كامل الاستعداد من أجل أحياءه حفلاُ غنائياً كبير يؤكد فيها عودته لجمعية نحمل تراثناـ وأن الهدف من هذه الحفلة هو مساندة مصر في دخولها لجنة التراث في منظمة اليونسكو، ومن المقرر أن يتم الحفل في ساحة مرك المنارة في محافظة القاهرة وذلك في يوم الجمعة الموافق 6 مارس القادم.

وأتى هذا الحفل من إعداد dj العالمي الأستاذ ياسر الحريري وهذا الحفل متاح لجميع طلاب مودرن أكاديمي، ويمكن للجمهور من خارج الأكاديمية الدخول لهذا الحفل وذلك من خلال تذاكر خاصة بالحفل، يتم وتوزيعها على بوابات مركز المنارة ويشارك في هذا الحفل فريق ديسكو مصر وتم ذلك بالتعاون مع الفنان تامر حساني.