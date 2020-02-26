أحمد سعد يعلن إحيائه أولى حفلاته بالسعودية

كشف الفنان أحمد سعد عن استعداده لإحياء أولى حفلاته الغنائية في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، وجاء هذا الإعلان عبر الصفحة الرسمية لسعد على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث نشرت الصفحة البوستر الدعائي الخاص بالحفل وعلق سعد عليه قائلاً: “أول حفلة ليا في السعودية بجدة”.

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تجدر الإشارة أن حققت أغنية سعد “مامي كوسا” نجاحاً منقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شاركه في غناءها حسن الشافعي والمطرب كنكة عضو فرق المدفعجية، والاغنية من كلمات إسلام كنكة ومنة عدلي القيعي، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي.