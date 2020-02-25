حكيم يطرح كواليس “الراجل الصح” عبر اليوتيوب

قام المطرب الشعبي حكيم بطرح كواليس تسجيل أغنية “الراجل الصح” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهذه الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع أشرف البرنس.

من الجدير بالذكر أن طرح حكيم مؤخراً فيديو كليب لأغنيته “قلبي يا ناس” من إخراج مازن نيازي، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، وقد نالت الأغنية على إعجاب عدد كبير من الجمهور، حيث وصلت نسبة المشاهدة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” حوالي نصف مليون مشاهدة.