مواصفات فتاة أحلام الفنان التركي الشهير جان يامان

قامت إحدى البرامج الإيطالية باستضافة الفنان التركي الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة وذلك بعد فترة قليلة للغاية بعد التصريحات النهائية التي جعلته يواجه النيران من أصدقائه والإعلام بأكمله، وكانت مقابلته في البرنامج صغيرة ومختصرة.

وفي بداية الحوار قامت المذيعة باربارا بالاعتذار من جان يمانا وهذا لأن الاستوديو لم يكن من المستوى الذي يتناسب مع الفنان ولكنهم كانوا يرغبون في توفير جو مناسب لتجنب فيروس الكورونا في إيطاليا وفي وسط الحوار وجهت المذيعة سؤال له قائلة” أي نوع من النساء يمكن أن ينال إعجابك” أجاب قائلاً ” هذا يعتمد على شخصيتها قد تكون المرآة جميلة ولكن يجب أن نعرف بعضنا البعض أولاً، وبعدها أحدد؟