اعتزال رامي صبري عن تشجيع نادي الزمالك بعد انسحابه أمس

قام الفنان رامي صبري بالإعلان عن انعزاله عن تشجيعه لنادي الزمالك وهذا بسبب انسحاب نادي الزمالك وعدم حضوره لمباراته مع نادي الاهلي اليوم مؤكد بأن نادي الزمالك لم يقوم باحترام جماهيره ولم يأتي للمباراة، وأكد ذلك من خلال منشور على حسابه الشخص على الفيس بوك قائلاً ” اليوم أعلن اعتزالي عن تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره إلى الماتش النادي الأهلي المحترم”.

حيث قد قام الحكم جيد يمينا ماجيكا، بإطلاق صافرته معلناً أن نادي الزمالك انسحب أمام نادي الأهلي وذلك بعد مرور 20 دقيقة من وقت المباراة، حيث تم تأجيل المباراة ساعة بسبب حالة الطقس وبعد مرور الساعة لم يأتي نادي الزمالك أيضاً.