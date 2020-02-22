اختفاء التلفزيون في مصر قريباً

قام رئيس الإذاعة المصرية الأستاذ محمد نورا بالتأكيد على أن الفترة الآتية ستواجه انحسار شبه كلي لجميع وسائل الإعلام، وستبقى الريادة للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والراديو فقط وأكد على ذلك قائلاً ” في المرحلة القادمة لن يبقى التلفزيون، ولن نجد أمامنا سوى السوشيال ميديا والإذاعة”.

حيث أضاف في حوار خاص له في برنامج صباح الورد على القناة الفضائية تين أن التلفزيون بدأ يواجه انحسار شديد وتدريجي خلال الفترات الأخيرة، واستطاعت الإذاعة أن تصل إلى الشوارع وكل بيت في وقت صغير للغاية فاستطاع الدخول للبيوت بكل سهولة دون بذل أي جهد على الإطلاق وأكد على أن جميع دول العالم يتزايد الطلب عليها من أجل إظهار محطات الاف أم وبأسعار مرتفعة، ورفض وصف الإذاعة المصرية بالصامدة وأكد على أن الريادة لوسائل الإعلام المصرية.