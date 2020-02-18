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هاني شاكر يعلن الحرب على جميع مطربي المهرجانات ويضم محمد رمضان لهم

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حيث أكد الفنان هاني شاكر في تصريح أخير له مع اليوم السابع واكد أنه لا مجال للتصالح مع أوضاع مطربي المهرجانات نهائيا، وأكد أن كل ما يسري عليهم سيري أيضا تطبيق على الفنان محمد رمضان في الفترات المقبلة، بل وأن الاجتماعات سوف تشهد اجتماعات مكثفة مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم للتوصل لحلول.

كما أن نقيب الموسيقيين أيضا قد بدأ بقرارات مختلفة من أجل التصدي للمطربين الذين يقوموا بغناء المهرجانات، وذلك من خلال منعهم من الغناء في جميع المنشآت السياحية وعدم التعامل معهم بشكل نهائي وإلا سيتعرضون إلى المسائلة القانونية وأكد أن قائمة المطربون الممنوعون من الغناء تشمل أيضا محمد رمضان.

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