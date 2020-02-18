خلاف كبير مابين حسن شاكوش مع عمر كمال

قام الفنان عمر كامل بالكشف عن مشكلته مع الفنان حسن شاكوش وكانت هذه المشكلة فقط تدور حول أن نجاح الأغنية نسب لشخص واحد فقط وهو حسن شاكوش متغافلاً على الإطلاق مساندة عمر كمال له في الأغنية، مؤكداً أن حسن شاكوش تغافل نهائياً عن ذكر اسم عمر كمال.

حيث أضاف الفنان عمرو كمال في مداخلة هاتفية له في برنامج حضرة المواطن على قناة الحديث اليوم أن مشكلته مع حسن شاكوش لا تنحل إلى بطريقة واحدة وهي إعلان حسن شاكوش عن مشاركة عمرو كمال الأساسية في أغنية بنت الجيران وأنه عامل مهم في نجاح هذه الاغنية وبعد ذلك سينتهي الخلاف بينهما ولا كأن شيء حدث.