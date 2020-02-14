شاهد اونلاين

مشاركة حمادة هلال لمنة عرفة في أغنية جديدة

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

قام الفنان حمادة هلال بنشر صور له على حساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام مع الفنانة منة عرفة ويظهر في هذه الصورة أنهما قد انتهوا من تسجيل أغنيتهم الجديدة وكتب تعليق على هذه الصورة قائلاً ” يا ترى أنا والفار السندق اللي أكل البندق مجهزينلكوا ايه”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال سجل أغنية برفقة الفنانة منة عرفة وهي صغيرة في السن ضمن لأحداث فيلم الحب كدة، ومن الجدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال قام بإصدار أغني جديدة تحت عنوان أوه لا لا واستطاعت هذه الأغنية أن تنال إعجاب الجماهير وحصلت على نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا