مشاركة حمادة هلال لمنة عرفة في أغنية جديدة

قام الفنان حمادة هلال بنشر صور له على حساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام مع الفنانة منة عرفة ويظهر في هذه الصورة أنهما قد انتهوا من تسجيل أغنيتهم الجديدة وكتب تعليق على هذه الصورة قائلاً ” يا ترى أنا والفار السندق اللي أكل البندق مجهزينلكوا ايه”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال سجل أغنية برفقة الفنانة منة عرفة وهي صغيرة في السن ضمن لأحداث فيلم الحب كدة، ومن الجدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال قام بإصدار أغني جديدة تحت عنوان أوه لا لا واستطاعت هذه الأغنية أن تنال إعجاب الجماهير وحصلت على نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب.