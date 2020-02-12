شاهد اونلاين

الفنان تامر حسني أنضم لمبادرة مساعدة المحتاجين

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

شارك الفنان تامر حسني فكرة دنيا صلاح عبد الله في اختيار أحد الأشخاص المحتاجين للمساعدة من أجل تلبية بعض من احتياجاتهم ومدهم بالفرحة وإدخالها على حياتهم وقلوبهم وقام الفنان تامر حسني بالتصوير مع هؤلاء الأشخاص من أجل مدهم بالسعادة الكافية وهذا من أجل أن يؤكد القنان تامر حسني أنه قام باختيار الأشخاص الطيبين لإسعادهم.

وقام الفنان تامر حسني بنشر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً ” تضامناً مع فكرة دينا صلاح عبد الله، اختار حد متعرفوش من أهالينا وانزل شوف طلباته وفرحه باللي تقدر عليه وأتصور معاه وهو مبتسم أحسنتٍ يا دنيا ربنا يكرمك وأنا من دلوقتي بتبني الحملة دي ونفسي كلنا نعمل كدا وتبقى عادة نواظب عليها دايماً ربنا يكرمكم كلكم يا أهل الخير.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا