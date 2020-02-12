الفنان تامر حسني أنضم لمبادرة مساعدة المحتاجين

شارك الفنان تامر حسني فكرة دنيا صلاح عبد الله في اختيار أحد الأشخاص المحتاجين للمساعدة من أجل تلبية بعض من احتياجاتهم ومدهم بالفرحة وإدخالها على حياتهم وقلوبهم وقام الفنان تامر حسني بالتصوير مع هؤلاء الأشخاص من أجل مدهم بالسعادة الكافية وهذا من أجل أن يؤكد القنان تامر حسني أنه قام باختيار الأشخاص الطيبين لإسعادهم.

وقام الفنان تامر حسني بنشر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً ” تضامناً مع فكرة دينا صلاح عبد الله، اختار حد متعرفوش من أهالينا وانزل شوف طلباته وفرحه باللي تقدر عليه وأتصور معاه وهو مبتسم أحسنتٍ يا دنيا ربنا يكرمك وأنا من دلوقتي بتبني الحملة دي ونفسي كلنا نعمل كدا وتبقى عادة نواظب عليها دايماً ربنا يكرمكم كلكم يا أهل الخير.