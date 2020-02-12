حديث الفنانة ريهام عبد الغفور عن والدها

قامت الفنانة ريهام عبد الغفور مؤخراً بنشر صورة لها هي ووالدها الفنان الشهير أشرف عبد الغفور وذلك عبر حسابها الشخص على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور الانستجرام وكانت هذه الصورة تجمعها هي ووالدها وهم سعداء حيث علقت الفنانة ريهام عبد الغفور قائلة ” لو كل واحد فينا عنده 24 قيراط فأعتقد إني عندي الجزء الأكبر إن ربنا مديني أحن وأجدع أب فالدنيا ربنا يخليه ويديله الصحة يا رب”

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان ريهام عبد الغفور هو مسلسل زي الشمس حيث استطاع هذا المسلسل أن يعمل ضجة عالمية في عالم السينما وحقق نجاحاً مبهراً وذلك في رمضان الماضي وشاركه فيها كلاً من الفنان أحمد السعدني والفنانة دينا الشربيني والفنانة سوسن بدر.