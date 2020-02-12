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حضور أنغام وهاني شاكر وخالد سليم حفل الأوبرا

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قام رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر بالعمل على تحضير حفلين على المسرح الكبير وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الحب وسيحيي هذا الحفل كلاً من الفنانة أنغام والفنان هاني شاكر وخالد سليم مع حضور نجوم الأوبرا للموسيقى العربية والموعد المحدد لهذا الحفل هو في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير ستقدم الفنانة أنغام الكثير من الأغاني بمساعدة الفرقة الموسيقية الخاصة بها بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وفي مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير سيحيي الفنان هاني شاكر حفلاً بمساعدة المايسترو الدكتور محمد الموجي مع مساعدة الفرقة الموسيقية، وتزداد الاحتفالات في الإسكندرية بقيادة الفنان خالد سليم وذلك في يوم الجمعة الموافق 14 فبراير وذلك في دار أوبرا إسكندرية.

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