مهاجمة الفنانة مي كساب لمغني حسن شاكوش

قامت الفنانة مي كساب بنشر تدوينة لها معبرة فيها عن رأيها في أغاني المهرجات وما يتم تقديمه في هذه الفترة مشابه لها، حيث قالت الفنانة مي كساب ” أنا مصممة إنها اسمها راب شعبي وليست مهرجانات وأصحاب لون موجود حبيناها أو ماحبينهاش والدليل إنها وصلت عالمياً لأن طريقة الغناء بالمزيكا شبيهة لموسيقى الراب العالمي”

وكانت الفنانة مي كساب تشير على الكلام المتواجدة في الأغاني الآن على أنه وباء ويقوم الأطفال بترديده وراء المغنين موضحاً حديثها للفنان حسن شاكوش قائلة ” حسن شاكوش صوت حلو وقوي لكنه كبير وعاقل بالقدر اللي يخليه يعرف هو بيغني إيه وليه يعني مش مضحوك عليه أتمنى يراجع نفسه ويتقي ربنا في اللي بيقدمه للأطفال والشباب”.