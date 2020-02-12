إحياء تامر حسني لحفل عيد الحب في القاهرة

أصبح الفنان تامر حسني على كامل الاستعداد من أجل إحياء حفل غنائي في محافظة القاهرة وذلك في يوم 14 فبراير وذلك من أجل عيد الحب، ومن المتوقع لجميع الأشخاص أن هذا الحفل سيكون عائم بالجماهير ويستعد الفنان تامر في هذا الحفل على تقديم الأغاني التي يفضلها جمهوره.

من بين الأغاني التي يفضها جمهور تامر حسني ” يا أنا يا مفيش، حلو المكان، كفياك أعذار، ناسيني ليه” ومن المفترض أنه سيتم بدء هذا الحفل في تمام الساعة خمسة ونصف في مساء كل ليلة، ومن جانب اخر تخطت إيرادات فيلم تامر حسني الفلوس حوالي ما يعادل 70 مليون جنيه وذلك في السعودية فقط إما بالنسبة للوطن العربي اقتربت أن تتخطى 300 مليون.