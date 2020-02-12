شاهد اونلاين

إحياء تامر حسني لحفل عيد الحب في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

أصبح الفنان تامر حسني على كامل الاستعداد من أجل إحياء حفل غنائي في محافظة القاهرة وذلك في يوم 14 فبراير وذلك من أجل عيد الحب، ومن المتوقع لجميع الأشخاص أن هذا الحفل سيكون عائم بالجماهير ويستعد الفنان تامر في هذا الحفل على تقديم الأغاني التي يفضلها جمهوره.

من بين الأغاني التي يفضها جمهور تامر حسني ” يا أنا يا مفيش، حلو المكان، كفياك أعذار، ناسيني ليه” ومن المفترض أنه سيتم بدء هذا الحفل في تمام الساعة خمسة ونصف في مساء كل ليلة، ومن جانب اخر تخطت إيرادات فيلم تامر حسني الفلوس حوالي ما يعادل 70 مليون جنيه وذلك في فقط إما بالنسبة للوطن العربي اقتربت أن تتخطى 300 مليون.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا