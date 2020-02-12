أغنية “بنت الجيران” فى الشانزليزيه بفرنسا وعروض فنية رائعة

انتشر مؤخرا عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح انتشار أغنية “بنت الجيران” عالميا، ويظهر بالفيديو مجموعة من أصحاب العروض الفنية في الشانزليزيه بفرنسا بالرقص علي الأغنية.

وشهدت الأغنية مشاركة مجموعة من الشباب المصريين الرقص على أنغام الأغنية بالشانزليزيه، وسادت حالة من الفرح شوارع فرنسا، كما شارك

الإعلامي عمرو أديب الرقص على المهرجان خلال برنامجه “الحكايه” والمذاع على فضائية mbc مصر، ويشار أن المهرجان حصل على الترتيب الثاني عالميا.

وقد شارك المطرب حسن شاكوش، وزميله المطرب عمر كمال، أغنيتهما “بنت الجيران” على الهواء ببرنامج “الحكاية”، وأكد “شاكوش” عن سعادته بوصول أغنيته للمركز الثاني عالميًا، قائلًا: “كنت نايم وصحيت من النوم على تليفونات صحابى بيقولوا ليا أغنيتك المركز الثاني على العالم وأنت نايم”