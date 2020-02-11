تطوير العمل في متابعة الإذاعة بمبنى ماسبيرو

تقدمت أخبار ماسبيرو بالعمل على إشادة لجنة خاصة بتطوير الأداء الإذاعي وذلك تحت إشراف عضو مجلس إدارة الوطنية للإعلام الأستاذ عبد الرحمن رشاد بجميع القوانين التي قام المسئولين باتباعها تبعاً لرئاسة حسام عزت وذلك خلال الأيام الآتية، وأكدت اللجنة على ظهور بعض التطويرات في برامج وشبكات إذاعية.

وقدمت اللجنة الكثير من التوصيات على سبيل المثال العمل على دعم الغدارة الخاصة بالموظفين والعمل على توحيد الكثير من المفاهيم ومن الضروري أن يتم التعرف على جميع ردود الشبكات الإذاعية والعمل على مناقشتها، وقام مدير المتابعة الإذاعية بالتأكيد على أنه يوجد الكثير من الإنجاز في ملف العمل في الإدارة على سبيل المثال إنشاء قاعدة بيانات لجميع العاملين وتجهيز برام تدريبية من أجل زيادة القدرات المهنية لكافة الزملاء.