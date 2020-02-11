بكاء الفنان محمد صبحي في عزاء لينين الرملي

حزن الكثير من الأشخاص على وفاة الكاتب لينين الرملي ومن أهم الفنانين حزناً هو الفنان محمد صبحي فانهار الفنان محمد صبحي بكاءً في تشييع جنازة الكاتب الراحل لينين الراحل وقامت أسرة الكاتب باستقباله وهو يقوم بتقديم واجب العزاء وذلك في مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة.

وكانت وفاة الكاتب لينين في يوم الجمعة وذلك بعد صراع شديد مع المرض وتوفي وهو عن عمر يناهز 75 عام وتم تشيع جنازته في يوم السبت من مسجد السيدة عيشة إلى مقابره في البساتين ومن أهم الذين شاركوا في تشييع جنازة الفنان محمد صبحي كلاً من الكاتب حمدي رزق والفنان عمر مصطفى متولي، ويعد الكاتب لينين الرملي من أشهر الكتاب الذي قدمه الكثير للعالم الفني والسينمائي.