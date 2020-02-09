صفاء أبو السعود: خسارة الفن كثيراً بعد رحل لينين الرملي

أعلنت الإعلامية والفنانة الشهيرة صفاء أبو السعود عن حزنها الكبير عن رحيل الكاتب الشهير لينين الرملي الذي رحل عن العالم، حيث ذكرت أنه قام بترك الكثير من الأعمال للمكتبة الفنية، وتعد أعماله من أهم الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي أثرت في الجميع.

كما ذكرت أيضاً الفنانة صفاء أبو السعود أنها شاركت في الكثير من الأعمال مع الفنان لينين الرملي ولها الشرف بذلك الأمر بالطبع ومن بين هذه الأعمال مسلسل برج الحظ، أضافت أيضاً أن الفنان لينين الرملي واحد من أهم الكتاب الذين كانوا متواجدين في عالم الفن ويعد وفاته خسارة كبيرة للفن المصري والعربي وأعلنت عن حزنها الشديد لرحيل الفنان عن الحياة.