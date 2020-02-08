وصول أغنية بنت الجيران للمركز الثاني عالمياً

استطاع الفنان الشهير عمر كمال من تحقيق رقم قياسي لأغنية الأخيرة فوصلت هذه الأغنية للترتيب الثاني بالنسبة للعالم على موقع الأغاني الشهير الساوند كلاود وذلك بأغنيته الجديدة بنت الجيران التي شاركه فيها الفنان حسن شاكوش، وقال الفنان عمر كما أن نجاح أغنية بنت الجيران جاءت بمجهود كبير وتسجيلات متعددة.

ذكر أيضاً إن الفنان عمر كمال يشاهد حالة من النشاط الفني الكبير كما أنه يوجد الكثير من الأعمال التي تم طرحها التي ساهمت في هذا النجاح وأن وصوله لهذه المرحلة جاء نتيجة الكثير من السنوات التي كان يغني فيها في الوسط الفني دون أن يساعده أي شخص وتعتبر أغنية بنت الجيران من أهم الأغاني التي قاموا بتقديمها في هذه الفترة.