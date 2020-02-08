رانيا يوسف تكشف عن موعد طرح فيلمها “صندوق الدنيا”

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن موعد عرض فيلم “صندوق الدنيا” في جميع دور العرض، وذلك عبر نشرها لبرومو الفيلم على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت يوسف قائلة: “فيلم صندوق الدنيا بجميع دور العرض 19 فبراير 2020 إنتاج شركة KEMET Film Production”، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجهور وانهالت عليها تعليقاتهم.

من الجدير بالذكر أن تدور أحداث فيلم “صندوق الدنيا” في منطقة وسط البلد ويحكي عن حكايات لمجموعة من سكانها ويكشف عن خفايا وأسرار وعوالم سكان أشهر مناطق القاهرة، والفيلم بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، عمرو القاضي، أحمد كمال، صلاح عبدالله وغيرهم من النجوم.