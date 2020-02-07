نوال الزغبي تنشر برومو أغنيتها الجديدة “القوية”

قامت الفنانة نوال الزغبي بنشر برومو أغنيتها الجديدة “القوية”، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت الزغبي على الأغنية قائلة “كل جرح وأنا بخير تتعاد عليك المواجع ما في قلك غير قلبي حبك مش راجع”.

وأغنية “القوية” من كلمات الشاعر مازن ضاهر ولحن فضل سليمان وتوزيع جيمي حداد، تعرض الأغنية موضوعاً جديداً ومختلفاً لتصبح بذلك في قائمة الإصدار، ويأتي ذلك عقب مرور عام على صدور ألبومها “كده باي”.

تجدر الإشارة أن آخر أعمال نوال الفنية هو فيديو كليب لأغنية “كده باي” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحانى عمرو مصطفى وتوزيع الهامي دهيمة.