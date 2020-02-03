ساندي تطرح أحدث أغانيها المصورة “طبع الشتا” على طريقة vertical video

تستعد الفنانة ساندى، لاطلاق الألبوم الجديد والذي يحمل اسم «اتنين في واحدة» على طريقة vertical video، والتى تُنفذ على كافة الأغنيات، حيث سيتم طرح أحدث أغنياتها المُصورة «طبع الشتا» للمنتج ميدو منيب.

حيث من المنتظر ان يقوم منيب، بطرح أغنية «طبع الشتا» خلال الساعات المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب قناة «ساندى» الخاصة وتأتي الأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع ومن إخراج كريم عبد الوهاب، وماستر ماهر صلاح.

يذكر أن ألبوم اتنين في واحدة يشتمل على ثمان أغاني، تحمل بطياتها ألوان مختلفة منها الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندى، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم، أسامة محرز، سلمى رشيد، أحمد المالكى، جمال الخولى، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، شريف إسماعيل، هيثم نبيل، هانى يعقوب، محمد خلف، علاء الراوى، هانى ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد برازيلى، أحمد عبد السلام.