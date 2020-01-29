مصطفى قمر يفاجئ الجميع بمشاركة ابنه تيام في “حريم كريم 2”

قال الفنان مصطفى قمر أن ابنه تيام سيشاركه الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” والمقرر أن يبدأ التصوير فيه في الفترة القادمة وسيكون مفاجأة من خلاله حيث يعقد مصطفى قمر جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذي يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل مناسب ويليق بجمهوره العريق.

ولم يكن هذا الظهور الأول لابنه تيام حيث شارك من قبل في فيلم والده الأخير “فين قلبي” كضيف شرف والذي شارك في بطولته يسرا اللوزي وشيري عادل وإدوار.

ويذكر أن فيلن حريم كريم طرح في عالم 2005 وشارك في تقديمه ياسمين عبد العزيز داليا البحيري وبسمة وعلا غانم وريهام عبد الغفور.