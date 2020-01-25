هيثم شاكر يدخل أولى بطولاته في الدراما بمسلسل “حب عمري”

كشف المطرب هيثم شاكر عن دخوله أولى بطلاته من خلال مسلسل جديد باسم “حب عمري” وهو من قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز السيد حشاد وكتب على صفحته الخاصة على موقع الانستجرام “توكلنا على الله أول يوم تصوير مسلسل “حب عمري” دعواتكم، وتعتبر هي البطولة المطلقة والأولى له بعد أن شارك سابقا في مسلسل “أرض جو” الذي تم عرضه في رمضان 2017 وحقق فيه نجاحا كبيراً.

ويذكر أن هيثم شاكر اطلق كليب “يا حبيبة” مؤخرا بعد النجاح الذي حققته الأغنية منذ انطلاق ألبوم معرفة قديمة، وأغنية يا حبيبة من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع ومكساج شريف مكاوي، وتم تصوير الأغنية في دولة اليونان مع المخرج اليوناني يانيس ديموليتس.