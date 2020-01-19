صابرين تدخل السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل “ليالينا”

تخوض النجمة صابرين السباق الرمضاني القادم، بمسلسل “ليالينا” من تأليف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، حيث تعاقدت رسميا على المسلسل، بعد أم تحدث معها القائمون على العمل وشركة سينرجي قبل شهرين، وأبدت موافقتها على الفكرة، وبدأت في قراءة الحلقات التي تم الانتهاء من كتابتها حتى التحقت بأسرة العمل رسميا.

مسلسل ليالينا، يشارك في بطولة الفنانة غادة عادل وإياد نصار وصابرين، وهو مسلسل اجتماعي يعتمد على 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، حيث يجرى حاليا اختيار النجم الرابع حتى يكتمل عدد الابطال، بجانب عدد من الفنانين الذين سيتم التعاقد معهم قبل بدء التصوير، بينما انتهى مؤلف العمل من كتابة نصف حلقات المسلسل، ويستكمل على كتابة النصف الثاني من السيناريو.