وفاة الفنانة القدير ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 98 عاما بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل الفنانة القديرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 98 عاما، بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة داخل منزلها، ومنذ سنوات بعيدة اختفت الفنانة ماجدة عن الساحة الفنية، وبدأت في الظهور في المناسبات العائلية والخاصة جدا، وخاصا بعد اعتزالها منذ حوالي 26 عاما، بعد أن قدمت فيلم “ونسيت أني امرأة” مع المخرج عاطف سالم.

ولدت الفنانة ماجدة الصباحي في مدينة طنطا، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وأبوها كان يعمل موظفا في وزارة الموصلات ومارست حياتها الفنية في عمر الـ 15 عاما دون علم أهلها وغيرت إسمها من “عفاف على كامل الصباحي” إلى “ماجدة الصباحي” الذي اشتهرت به، وبدأته مسيرتها ا لفنية من فيلم “الناصح” في عام 1949.