تفاصيل جديدة في حادث مقتل فيلا نانسي عجرم.. وثيقة عمل القتيل تكشف مفاجأة في القضية

تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من وثيقة عمل قتيل فيلا نانسي عجرم، والتي كشفت عن الجديد من التطورات الهامة في القضية محل الإهتمام الكبير من محبي ومتابعي الفنانة نانسي عجرم، حيث حملت وثيقة العمل البيانات الشخصية للقتيل وهو “محمد حسن الموسى” سورى الجنسية ويحمل بطاقة إقامة مؤقتة للرعاية السوريين في لبنان، وقد أظهر تاريخ الوثيقة أنها منتهية منذ سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن تواجده في لبنان بعد هذه الفترة يصبح غير قانونياً، مما ينفي مزاعم عمله في فيلا فادي الهاشم لأنه بالتأكيد لن يسمح بعمل شخص ذو اقامة منتهية.

تطورات حادث مقتل فيلا نانسي عجرم

وقد تداولت وثيقة القتيل بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما اعتبره البعض بمثابة مخالفة للقانون اللبناني، بعدما كسر الشاب تاريخ اقامته في الجمهورية اللبنانية، حيث أن اقامته في لبنان بعد سبتمبر 2019 وهو تاريخ انتهاء الوثيقة أصبح غير قانونياً، خاصةً بعد ما فرضته لبنان من قيود مشددة على تجديد الإقامات المؤقتة للسوريين المقيمين في لبنان، وبالتالي من غير المنطقي أن يسمح الهاشم بعمل القتيل في منزله

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تصريحات زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم

كانت زوجة القتيل قد أدلت بعدد من التصريحات المثيرة في القضية محل الإهتمام، حيث قالت أنه لو كان زوجها حقاً سارقاً فماذا كان سينقص من أموال النجمة جراء ذلك، مضيفة أنه كان لا يفكر في السرقة مطلقاً وكان شخصاً متديناً للغاية، متابعة أنه في يوم الحادث كان قد أخذ مسدس ابنه الصغير “حسن” وبالتالي فإن كل من كان سيشاهد هذا المسدس لابد أن يعلم أنه مسدس لعب خاص بالأطفال وليس حقيقي، مشيرة خلال مداخلة هاتفية لها مع قناة “الجديد اللبنانية”، أن زوجها لا يمكن أن يكون قد دخل من أجل السرقة وحتى لو كان فعل فما كان ذلك لينقص من أموال نانسي عجرم شئ.

يذكر أن حادث فيلا نانسي عجرم، الذي وقع صباح الأحد الخامس من يناير الجاري، والذي نتج عنه مقتل السارق على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، قد أثار الكثير من الجدل والشائعات، ويحاول الفريق القانوني الخاص بنانسي وفادي تفنيد تلك الشائعات والرد عليها حتى لا تتمادى في الإنتشار، وفي سياق آخر تظهر حقائق مثيرة في القضية مما يؤدي إلى لفت أنظار الرأى العام والمتابعين إليها من جديد، للكشف عن العديد من الألغاز المحيرة التي تدور خلالها وايضاح ماهو مزاعم وما هي حقيقة.