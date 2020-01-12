غياب الفنانة دنيا سمير غانم عن السباق الرمضاني لعام 2020

ظهور دنيا سمير غانم علي شاشات السينما 2020 لتقديم فيلم سينمائي، وتغيب عن دراما رمضان المقبل لتحصل على قسط من الراحة، كما إنها تكتم تفاصيل فيلمها الجديد حتي يكتمل السيناريو ويتم ترشيح أبطال العمل الذين يشاركونها فيه وأعلنت أن المخرج هو خالد الحلفاوي وقد شارك الفنانة دنيا في دراما بدل الحدوته تلاته في رمضان الماضي الذي عرض على شاشة CBC، وأعلنت أن الفيلم كوميدي وتأمل أن يتصدر المنافسة لموسم عيد الفطر السينمائي، وكان آخر ظهور لدنيا في السينما في فيلم لف ودوران مع أحمد حلمي، كما إنها نشرت صورة متحركة لها احتفالا بوصول متابعيها على موقع الانستجرام إلى 10 ملايين، وكان تعليقها عليها ( انا احبكم 10 مليون متابع… 10 مليون سند قوي ماشاءالله).