تعرف على الخبر السعيد الذي أعلنه الفنان تامر حسين عن الهضبة

ذكر الفنان تامر حسين نبأ هام عن الفنان عمرو دياب من خلال صفحته على الانستغرام، وهو أن الفنان عمرو دياب قد حدد موعد نزول ألبومه الجديد وكامل التفاصيل عن البوم، ونشر صورة للهضبة في احدي الحفلات له، وقد ذكر الفنان عمرو دياب في حفلته الأخيرة عن موعد نزول الألبوم، وذكر أيضا تامر حسين كم المجهودات المبذولة من الهضبة في اختيار أنواع مختلفة من الأغاني والألحان حتى ينال رضا جمهوره ويظل في نفس المستوي دائما، وقام الفنان عمرو دياب مؤخرا بأحياء أخر حفلاته في مدينة جدة بالسعودية، وقام الفنان بغناء أغنية جديدة من الألبوم القادم وهي سهران والذي مقرر نزوله في الأسابيع القادمة.
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