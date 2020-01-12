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مطالبة الفنانة شيرين رضا بإنقاذ الفتيات من حوادث التحرش بالطرق العامة

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بعد ظهور حادثة فتاة المنصورة قامت الفنانة شيرين رضا جميع الفتيات من تعرضهم للتحرش في الطريق العام، وطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات على المتحرشين،  وقالت في الهاشتاج الذي أطلقته أن الرجولة أصبحت نادرة، وبرغم من إنها كانت تعارض بشدة هذه الظاهرة إلا أن مؤيديها كانوا أغلبهم من الرجال، في حين عارضتها اغلب النساء مؤكدين أن سبب هو لباس الفتاة وليس فعل الرجال، فبين مؤيد ومعارض لرأي شيرين إلا أن الهجوم على الفتاة كان من أكثر التعليقات حيث اعتبر الكثيرون أن خروج الفتاة من بيتها وهي متبرجه بهذا الشكل قد أدي إلى ما تعرضت إليه، وقالت شيرين في رأيها أن الرجولة في خطر حقيقي.

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