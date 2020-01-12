تحدث الفنانة داليا البحيري عن سبب وفاة ابنتها وكانت تدعى خديجة ، حيث ذكرت الفنانة أن سبب موت ابنتها هو تعرضها لمرض شديد ونادر، حيث أن الله قد رحمها من مرض سوف تعيش حياتها في معناه منه ولن تستطيع أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، وقالت أيضا إنها رسالة حب من الله لها، على البرغم ما تعرضت له من صدمة وحزن على فراق ابنتها إلا إنها ذكرت في حديثها عن محبة الله لها حين طلبت من الله ما يدل على أنه يشعر بحزنها ومعاناتها في مرض ابنتها إلا أن رد الله هو أنه أخذها و استرد وديعته، وقد دار هذا الحديث عبر البرنامج النسائي الشهير الستات ميعرفوش يكدبو.
إقرأ ايضا
قد تقرأ أيضا
-
تحديث تردد قناة المغربية الرياضية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2020/ لنقل مباريات البطولة الإحترافية المغربية بدون تقطيع
-
غياب الفنانة دنيا سمير غانم عن السباق الرمضاني لعام 2020
-
تعرف على الخبر السعيد الذي أعلنه الفنان تامر حسين عن الهضبة
-
مطالبة الفنانة شيرين رضا بإنقاذ الفتيات من حوادث التحرش بالطرق العامة
-
الفنانة داليا البحيري تتحدث عن ابنتها خديجة وسر وفاتها
-
النتائج النهائية لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية “911” / عبر رابط أبشر للتوظيف
- الخليج 365