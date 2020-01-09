استضافة الفنان خالد الصاوي والفنان أحمد السقا بقناة سي بي سي برأس السنة

سوف تقوم قناة سي بي سي بعرض باقة مختلفة من الفقرات والبرامج، احتفالا برأس السنة الميلادية، وسيظهر بها أهم وأفضل النجوم.

وستكون بداية السهرة في برنامج الستات ميعروفش يكدبوا وتقدم البرنامج الإعلامية سهير جودة والإعلامية مني عبد الغني والإعلامية مفيدة شيحة، ويستضيفوا الفنان خالد الصاوي وسيروي في ذلك اللقاء أهم التفاصيل الفنية والشخصية، وسيبث البرنامج غدا الأربعاء الأول من يناير في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وبحفلة خاصة من برنامج it show time، ويحل ضيفا على البرنامج الفنان أحمد السقا، وتقدمه المذيعة دينا حويدق والإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، وسيذاع البرنامج اليوم الثلاثاء في احتفالات رأس السنة تمام الساعة الثامنة مساءا.