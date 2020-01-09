إسراء عبد الفتاح تنشر أول صورة لابنتها “تمارا” بملابس بابا نويل

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني نجوم مسرح مصر، بأول صورة لطفلتها “تمارا”، والتي زرقها الله بها في ديسمبر الماضي، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق : “تمارا تتمنى لكم سنة جديدة وسعيدة”، وكانت ترتدي ملابس بابا نويل.

ويذكر أن الفنانة حمدي الميرغني وزجته إسراء عبد الفتاح، أدوا مناسك الحج، وظهرت إسراء أثناء حملها الأول، وعلق “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم أنبته نباتا حسنا وأجله قرة عيينا وأحفظه وبارك لنا فيه وأجعله من أهل التقوي والصلاح، إن شاء الله تقومي بالسلامة يا حبيبتي.