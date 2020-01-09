محمد منير يتعرض لوعكة صحية قبل حفل رأس السنة

كشف الكينج محمد منير عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة تويتر عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، والذى كان سيحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال بقدوم العام الجديد، حيث أعلن عن تعرضه لوعكة صحية اصيب بها، كما وعد بتحديد موعد أخر للحفل قريبا بعد تماثله للشفاء.

وجاءت كلمة الكينج كالتالي: “جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال”.