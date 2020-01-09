بدرية طلبه بدء التسجيل الصوتي لـ «GPS» اعتبارا من الأسبوع المقبل

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن أنها تنوي فعليا تطبيق فكرة (أبليكيشن) بصوتها عبر الهواتف الذكية خاص بالتوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google المعروف باسم «GPS»، موضحه أن فكرة الأبليكيشن «القائمين على الفكرة سوف يقومون بشراء الخرائط من جوجل، وبعدها سنقوم بتسجيل صوتي على (أبليكيشن) خاص بي، وسيتم تنفيذ الفكرة اعتبارا من الأسبوع المقبل».

وأوضحت بدرية على انه سيكون للناس الحرية في اختيار الأصوات بينها وبين الصوت الحالي حيث أكدت أنه سيتم الاستمرار الصوت الحالي في التوجيه الصوتي بجانب صوتها.

يشار أن الفكرة قد انطلقت على سبيل المزاح وانطلقت بين مجموعة من الشباب على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ولكن الفكرة قد نالت على إعجاب الكثيرين وخرجت من حيز المزاح إلى حيز التنفيذ الفعلي.