بالصور: تألق الفنانة مي عمر بفستان بحوالي 15 مليون دولار من تصميم هاني البحيري

أقام الفنان العالمي هاني البحيري عرض أزياء لعام 2019 والذي حضره العديد من نجوم الفن ومن أبرز الفنانين صفية العمري وبوسي شلبي ومي عمر.

وقد تألقت الفنانة مي عمر بالعرض بإرتداء فستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري والذي قدر سعره 15 مليون جنيه وقد نال إعجاب جميع المشاركين بالعرض، ويعد هاني البحيري سفيرا للموضة المصرية في أوروبا وأمريكا.

وقد شارك الفنان هاني البحيري منذ أشهر في عروض الموضة بفرنسا وإيطاليا والأردن وقد حاز الفنان علي حضور أول عرض أزياء بكازاخستان وقد حصل فستان من تصميمه علي أغلي فستان بالعالم لعامين متتاليين وقد أوضح من خلال هذه العروض بأن الموضة المصرية يمكنها أن تستحوذ على انتباه جميع العالم.

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