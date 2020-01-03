الفنان محمد منير يتعرض لأزمة صحية قبل احتفالات رأس السنة

تعرض الفنان الكينج محمد منير لتدهور في الحالة الصحية ، وقد تعود الفنان على اقامة حفل ليلة راس السنة سنويا كل عام، الفنان محمد منير قال عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به عن حالته الصحية وتعرضه لوعكة صحية، وقد قرر تأجيل حفله الغنائي معتذرا لما يمر به من حالة صحية سيئة.

وقد قال انه على استعداد لعمل الحفل فور تماثله للشفاء بإذن الله، وقال محمد منير في حديثه لجمهوره، جمهوري العزيز كنت أتمنى أن ألقاكم في ليلة رأس السنة لولا تعرضه لوعكة صحية مع وعد منى بتحديد موعد آخر للحفل في القريب العاجل فور أن أتماثل للشفاء كل عام وانتم بخير وتمنى لجمهوره حال أطيب في العام الجديد،